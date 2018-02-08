Comparex присвоен партнерский статус Kaspersky Platinum Partner

«Лаборатория Касперского» в очередной раз подтвердила высокие компетенции Comparex, присвоив наивысший партнерский статус Kaspersky Platinum Partner.

Компания Comparex давно сотрудничает с «Лабораторией Касперского», осуществляя поставки и внедрения всего спектра услуг в области информационной безопасности, а также оказывая высококвалифицированную техническую поддержку своим заказчикам.

Среди 3500 партнров «Лаборатории Касперского» в России и странах Закавказья, данным статусом обладает всего около 70 компаний – крупнейших ИТ- и ИБ-интеграторов. Чтобы получить такой статус, компания должна соответствовать ряду критериев и иметь высокие компетенции в технической, коммерческой и маркетинговой областях.

«Наша компания успешно выполнила квалификационные требования вендора. Мы обладаем достаточными компетенциями и значительными возможностями, чтобы предлагать клиентам реализацию различных проектов с использованием инновационных решений и технологий “Лаборатории Касперского”» - отметил Сергей Агаев, генеральный директор Comparex.

Обладая статусом Kaspersky Platinum Partner, компания Comparex подтверждает свою высокую позицию в списке самых крупных поставщиков решений «Лаборатории Касперского». Такая компания обязательно характеризуется наличием большого опыта в области лицензирования и разработок проектов по информационной безопасности, высокой квалификацией специалистов в области ИБ.

«Полученный статус Kaspersky Platinum Partner подтверждает профессионализм компании Comparex в реализации проектов любой сложности. Это даёт им возможность участвовать в создании и внедрении новых, перспективных разработок и реализации сложных проектов с компаниями национального уровня, с охватом больших территорий РФ» - сказала Наталья Пожидаева, руководитель отдела по работе с партнерами «Лаборатории Касперского».