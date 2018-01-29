«Вконтакте» выиграла суд о защите базы данных пользователей соцсети

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования социальной сети «Вконтакте» (входит в Mail.ru Group), обязав компанию Double Data прекратить использовать данные пользователей социальной сети.

Double Data бесконтрольно извлекала из базы данные сведения о ее пользователях: фамилии, имена, места работы и учебы и другую открытую информацию.

Собранные сведения использовались Double Data в коммерческих целях, в том числе для оценки кредитоспособности заемщиков. При этом ни пользователи, ни сама соцсеть не давали на это разрешения.

Суд признал такие действия Double Data нарушением прав социальной сети как изготовителя базы, и обязал нарушителя прекратить такие действия.

«Мы всегда отстаиваем интересы нашей аудитории. Double Data нарушала права пользователей ВКонтакте, используя их данные без предварительного согласия. Для нас принципиально было защитить людей от подобных действий, ведь они доверили информацию о себе нам, не предполагая, что ее будет собирать какой-то сторонний сервис», – отметили в пресс-службе «Вконтакте».

Запрет бесконтрольного сбора и использования пользовательских данных – не первый подобный прецедент в мировой практике. Так, Facebook запретила использовать данные пользователей для принятия решений о том, одобрять ли заявление на получение кредита.