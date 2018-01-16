Серверы Lenovo признаны самыми надежными среди всех х86-решений

Lenovo объявила о том, что в восьмой раз названа лучшей по уровню удовлетворенности заказчиков, а серверы компании признаны самыми надежными среди всех систем на архитектуре x86. Высокая оценка была получена по результатам независимых отраслевых исследований компаний ITIC и TBR, опубликованных в конце 2017 года.

Надежность оборудования — важнейший фактор успеха любого бизнеса. Несколько минут незапланированного простоя одной из ключевых систем предприятия могут привести к ощутимому снижению производительности, потере заказчиков или значительным убыткам. Простои из-за неполадок с ИТ-оборудованием отрицательно влияют на репутацию компаний и лояльность ее заказчиков. Согласно всемирному аналитическому отчету компании Information Technology Intelligence Consulting (ITIC) об отказоустойчивости серверов1, 98% организаций, считают, что убытки от 1 часа простоя сервера могут превысить 100 000 долларов, 81% респондентов оценили убытки за тот же период в 300 000 долларов, а 33% указали, что убытки могут достигать от 1 до 5 миллионов долларов.

Новый отчет ITIC, основанный на опросе топ-менеджеров и ИТ-директоров более 750 корпораций различных масштабов со всего мира, подтвердил, что серверы Lenovo гарантируют минимальное количество незапланированных простоев среди всех традиционных серверов на архитектуре x86. Стоит отметить, что 99% респондентов дали высочайшую оценку качеству оборудования и сервисной поддержке Lenovo.

Подразделение Data Center Group компании Lenovo работает над созданием надежных продуктов и решений, которые отличаются длительным сроком безотказной работы и не требуют дополнительных финансовых затрат. В конце 2017 года Lenovo в восьмой раз подряд была признана лучшей по уровню удовлетворенности заказчиков согласно исследованию Technology Business Research (TBR)2. Исследование проводится 2 раза в год и учитывает мнения 300 ИТ-руководителей, ответственных за закупку x86 серверов. Согласно отчету TBR, Lenovo получила высшие оценки уровня лояльности за счёт полного соответствия ожиданиям заказчиков относительно надежности, производительности и эффективности оборудования.

Независимые отраслевые исследования ITIC и TBR подтверждают, что усилия компании Lenovo по производству и предоставлению надежного серверного оборудования стали фундаментом для увеличения степени удовлетворенности заказчиков и успешного развития бизнеса.