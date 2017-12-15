Mail.Ru Group опубликовала первые результаты запуска монетизации «Юлы». За месяц, прошедший со старта проекта, дневная выручка «Юлы» достигла отметки в 2 млн рублей.

Комментируя результаты «Юлы», Борис Добродеев, генеральный директор Mail.Ru Group, отметил: «Юла» была запущена как внутренний стартап; мы хотели предложить пользователям простой мобильный сервис объявлений с привязкой к геолокации, с помощью которого можно продавать и покупать различные товары. С самого начала команда фокусировалась на продукте, благодаря чему росла вовлеченность пользователей. Пришло время делать шаги в направлении монетизации. Уже на начальном этапе монетизации «Юла» демонстрирует беспрецедентный темп. Мы довольны первыми результатами и будем продолжать работу над развитием сервиса, а также начнем монетизировать его успех».