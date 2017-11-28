Navicon разработал портал регистрации продукции для Stihl

Navicon объявил о создании единого портала регистрации продукции для компании Stihl в России - международного производителя моторизованных инструментов для лесного, сельского хозяйства и строительства. По итогам проекта более 3 500 торговых точек по всей России могут регистрировать продукцию и предоставлять на нее гарантийные обязательства онлайн.

Stihl – один из старейших производителей бензо-, электро- и аккумуляторного оборудования с мировым оборотом в 3,5 млрд евро за 2016 год. Компания реализует продукцию под всемирно известными марками Stihl и Viking через официальную дилерскую сеть, которая в России раскинулась от Калининграда до Владивостока.

Портал представляет собой сайт, запущенный в интернет, доступ к которому имеют только зарегистрированные пользователи. Представители торговых точек имеют право проводить регистрацию товара и на месте распечатывать гарантийный талон, покупатели же, в свою очередь, могут попросить прислать гарантийный талон на адрес электронной почты.

«Марка Stihl известна во всем мире, поэтому мы хотели быть уверенными в том, что покупателям нашей продукции оказывается должная сервисная поддержка, независимо от места приобретения товара. Решение, развернутое специалистами Navicon, позволяет нам повысить качество сервиса на российском рынке, а это значит, сделать еще один шаг навстречу нашим потребителям, ведь именно они находятся в центре внимания. В свою очередь, покупатели могут убедиться, что купили оригинальный продукт, и получить гарантийный талон», – сказал Александр Эрнандес, генеральный директор «Андреас Штиль Маркетинг».

На сегодняшний день в базе хранится информация о более чем 100 млн продуктов, на которые можно оформить или получить гарантийные обязательства, и ежемесячно эта цифра увеличивается более чем на 1 млн.