Stack Group внедрила систему оценки для сервисной службы

Stack Group внедрила дополнительный инструмент сбора обратной связи от заказчиков, размещающих свои информационные системы в корпоративном облаке M1Cloud и дата-центре «М1».

После выполнения заявки на сервисное обслуживание заказчику автоматически будет приходить письмо с ссылкой на форму оценки исполнения данной заявки службой технической поддержки Stack Group.

«Нам очень важно мнение клиентов о качестве нашего сервиса. Мы регулярно анализируем возможности для его улучшения. Новый инструмент учитывает современные тренды: оценку можно будет поставить в популярном и интуитивно понятном формате всего в один клик – like или dislike. Для более подробного отзыва, клиент сможет оставить комментарий», - отметил Stack Group, директор центра поддержки клиентов Stack Group.

Подобная обратная связь поможет максимально быстро понять качество обслуживания по каждому конкретному случаю и оперативно среагировать при необходимости. При этом накопленная статистика оценок за определенный период сформирует представление о качестве работы всей технической службы и отдельных специалистов, отвечающих за различные типы сервисов.