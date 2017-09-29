«Навител» обновила «Навигатор» для iPhone и iPad

«Навител» выпустила версию приложения «Навител Навигатор» 9.9 для iPhone и iPad. Обновленная программа быстрее строит маршрут и показывает номера съездов. В приложении улучшена маршрутизация для грузового транспорта, а также расчет времени в пути при движении через границы государств.

В новой версии «Навител Навигатор» возросла производительность приложения. Улучшение позволяет быстрее прокладывать маршруты при меньшем потреблении памяти устройства.

Обновлена маршрутизация для грузового транспорта. Водители грузовиков могут установить тип автомобиля в основном меню программы. После этого приложение будет прокладывать маршрут с учетом существующих ограничений для грузового транспорта.

В приложении реализован новый алгоритм расчета времени в пути при пересечении границы. Строя маршрут, Навител Навигатор 9.9 учитывает задержки на пограничных пропускных пунктах. Таким образом, водители получают реалистичное представление о времени прибытия в самом начале пути.

Также в «Навител Навигатор» 9.9 улучшена навигация в тоннелях; создан голосовой пакет на финском языке; добавлено отображение номеров съездов; внесены исправления, повышающие стабильность работы программы.

Пользователи iPhone и iPad могут загрузить Навител Навигатор 9.9 в AppStore.

Бесплатная полнофункциональная версия программы доступна новым пользователям в течение 7 дней после скачивания. По истечении этого периода для доступа к премиум-версии Навител Навигатор необходимо приобрести лицензионный ключ.

Также можно приобрести годовую подписку на выбранные карты и пользоваться всеми функциями премиум-версии в течение этого времени.