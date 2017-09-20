Медицинская инфосистема «Ай-Форс» включена в реестр отечественного ПО

«Ай-Форс» (ГК Форс) объявила, что на основании решения Экспертного совета по российскому программному обеспечению при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14 августа 2017 г., медицинская информационная система по методологии Тавровского В.М. включена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Согласно Приказу Минкомсвязи России от 15.08.2017 № 421, МИС зарегистрирована под номером 101669 как информационная система для решения задач в сфере здравоохранения.

Система обеспечивает комплексную автоматизацию лечебно-диагностических процессов медицинского учреждения. Она разработана компанией «Ай-Форс» под научно-методическим руководством д.м.н., профессора Тавровского В.М. - пионера в области внедрения медицинских информационных систем.

«Накопленный в результате реализации многих проектов опыт в сфере автоматизации медицинских учреждений позволил создать платформу, применимую для любых типов ЛПУ. Включение ек в реестр отечественного ПО только усилит позиции продукта на рынке», - отметила Дарья Голосова, первый заместитель генерального директора компании «Ай-Форс».