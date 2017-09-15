TrueConf сертифицировала ВКС-оборудование AVer

TrueConf заключила партнерское соглашение с компанией AVer и сертифицировала конференц-системы серий EVC и VC тайваньского производителя. Цель сотрудничества — простая и удобная интеграция аппаратных систем ВКС от AVer и программных решений для видеоконференцсвязи TrueConf.

Компания AVer предоставила для тестирования аппаратный кодек видеоконференцсвязи EVC150, а также конференц-систему VC520. В ходе совместных испытаний и доработок была отлажена взаимная совместимость устройств, работающих с протоколами SIP и H.323. Кроме того, был поддержан режим обмена контентом по протоколам BFCP и H.239.

«Благодаря высокому качеству звука и видео, которое достигается при использовании оборудования AVer, мы можем смело рекомендовать его нашим заказчикам, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — Внесённые в продукт доработки позволят клиентам обеих компаний полноценно использовать ВКС-терминалы AVer в своих переговорных комнатах для связи с абонентами TrueConf и наоборот».

В компании надеются, что совместное использование программного комплекса видеоконференцсвязи TrueConf и ВКС-систем AVer позволит расширить область применения видеоконференцсвязи в целях создания качественных решений для объединённых коммуникаций в различных сферах бизнеса.

«Данный шаг позволяет не только открыть новые возможности перед пользователями видеоконференцсвязи, но и убрать барьер между аппаратными и программными решениями, — отметил Борис Козырев, менеджер по развитию AVer ВКС, — тем самым позволяя создавать в том числе и гибридную структуру, используя все преимущества комплексности аппаратных и гибкости программных систем».