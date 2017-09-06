НПЦ «Геостра» внедрил новую СХД на базе решений Lenovo и NetApp

«СетьПроект» завершила модернизацию системы хранения данных в одном из крупнейших российских центров обработки и интерпретации сейсмических данных – Научно-Производственном Центре «Геостра», входящем в состав холдинга «Башнефтегеофизика». Реализация проекта на базе продуктов Lenovo и NetApp позволила в несколько раз поднять производительность инфраструктуры ввода-вывода вычислительного кластера, а плотность хранения данных выросла почти в 10 раз.

Директор НПЦ «Геостра» А. Я. Адиев подчеркнул, что предложенное и внедренное специалистами компании «СетьПроект» техническое решение на базе оборудования NetApp, Lenovo и программного обеспечения IBM Spectrum Scale оказалось не только самым функциональным, но и самым экономически выгодным из всех рассмотренных. Более того, это решение позволило сохранить инвестиции в существующую систему хранения данных путём присоединения её емкости к новой СХД. Дополнительно отмечается, что проектирование, поставка и внедрение были завершены в весьма сжатые сроки, а качество работы специалистов заслуживает самой высокой оценки.

Компании Lenovo и NetApp давно сотрудничают с «СетьПроектом» как с партнёром, глубоко разбирающимся в специфике геолого-геофизических приложений и умеющим грамотно строить инфраструктуру на базе продуктов и технологий этих компаний. Техническое решение на базе серверов Lenovo x3650 M5, массива NetApp E5600 и файловой системы IBM Spectrum Scale, поставленной по OEM-каналу Lenovo, позволило «СетьПроекту» выиграть в тяжелейшей конкурентной ситуации и добиться блестящего результата.

Дмитрий Коломиец, руководитель направления по работе с партнерами Lenovo в России, отметил: «"СетьПроект" вновь сделал блестящий комплексный проект на базе решений Lenovo и продемонстрировал глубокие знания отраслевых особенностей и техническую экспертизу по нашим продуктам для высокопроизводительных вычислений. Мы горды тем, что заказчики, в том числе региональные, всё чаще выбирают предлагаемые нами решения как базу для своих проектов. Надеемся на то, что продукты и решения Lenovo и наши совместные усилия помогут НПЦ «Геостра» в увеличении доли на рынке услуг по обработке сейсмоданных».

Всеволод Шабад, генеральный директор «СетьПроект Урал», сказал: «На протяжении нескольких лет мы боролись за право стать поставщиками системы хранения данных для НПЦ «Геостра», и лишь в этом году нам удалось добиться успеха. Этот успех не случаен: он обусловлен как постоянно растущим опытом и знаниями наших инженеров, так и расширением нашего портфеля продуктов, а главное – растущей зрелостью требований заказчиков. Благодаря сотрудничеству с Lenovo и NetApp мы смогли предложить заказчику по-настоящему эффективное решение, на голову превосходящее предложения конкурентов. Четкий фокус «СетьПроекта» на работе с ведущими российскими заказчиками нефтегазовой отрасли, квалификация специалистов нашей компании и высокое качество продуктов Lenovo и NetApp уверенно ведут к успеху совместных проектов».