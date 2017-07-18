Oracle планирует набрать 1000 новых менеджеров по продажам в регионе EMEA в 2017 году

Oracle объявила об открытии 1000 новых вакансий в регионе EMEA. В рамках инициативы «Перемены начинаются здесь» (Change Happens Here’ компания ищет кандидатов в менеджеры по продажам из числа амбициозных, мотивированных и отлично разбирающихся в цифровых технологиях специалистов нового поколения, способных обеспечить рост облачного бизнеса Oracle Cloud.

Инициатива развернута в фарватере рекордных финансовых результатов компании с ростом на 58% совокупного дохода от облачных сервисов в последнем квартале. В настоящее время Oracle является самой быстрорастущей облачной компанией среди поставщиков такого масштаба, и в текущем году корпорация прогнозирует гиперрост своего облачного бизнеса.

Oracle будет набирать кандидатов, обладающих сильной личной мотивацией и способных успешно осуществлять продажи одних из самых впечатляющих облачных технологий в мире. Компания ищет специалистов с различным опытом и образованием, имеющих стаж работы от двух до шести лет и занятых в настоящее время в управлении персоналом, рекрутинге, маркетинге, финансах, управлении цепочками поставок или продажах.

Претенденты на различные должности в странах региона EMEA могут подать заявки на странице Change Happens Here портала oracle.com/experience. Oracle ищет кандидатов с высшим образованием, серьезно интересующихся технологиями и стремящихся помочь компаниям реализовать те преобразования, которые становятся возможными благодаря облачным вычислениям.

Тино Шолман (Tino Scholman), вице-президент Oracle Cloud в регионе EMEA, отметил: «Наш облачный бизнес растет невероятными темпами, поэтому сейчас самое время привлечь в нашу компанию новое поколение талантливых специалистов. Мы ищем тех, кто ориентирован на успешную совместную работу, целеустремленных и толковых специалистов, заинтересованных в осуществлении преобразований нашими клиентами и любящих добиваться отличных результатов. Многообразие является одной из основ уникальной культуры Oracle. Мы хотим предложить тысяче талантливых людей перспективы карьерного роста в самой быстрорастущей облачной компании, предоставив им доступ к наилучшим инструментам обучения и развития для реализации цифровых возможностей».