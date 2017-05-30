Lwcom построила беспроводную сеть для типографии «Окил-Сато»

Компания Lwcom выполнила работы по организации беспроводной сетевой инфраструктуры для типографии «Окил-Сато». Результатом выполнения комплекса работ по проекту стала отказоустойчивая защищенная Wi-Fi-сеть, объединившая производственные цеха и офисные помещения, сообщили CNews в Lwcom.

Типография «Окил-Сато» — производитель самоклеящейся этикетки с долей около 20% от российского рынка. Сегодня парк оборудования типографии насчитывает более двух десятков машин. Растущий объем бизнеса, повлекший за собой увеличение количества персонала, использующего беспроводные устройства (терминалы сбора данных, термопринтеры и др.), сформировал новые высокие требования к зонам покрытия и надежности корпоративной Wi-Fi сети.

По итогам проведенного конкурса партнером в данном проекте была выбрана компания Lwcom, предоставляющая услуги системной интеграции, проектирования и организации сетевых инфраструктур.

Специалисты Lwcom выполнили весь комплекс работ, включивший в себя радиоразведку, проектирование, поставку оборудования, его настройку и финальную пуско-наладку. Обширный опыт компании в области реализации подобных проектов позволил выполнить работы в установленные сроки на должном уровне.

«Проекты по созданию беспроводных сетей с нуля либо по переделке существующих мы выполняем каждый месяц, а иногда и не по одному за этот период. В основе нашего подхода лежит тщательная радиоразведка с использованием профессионального оборудования, — отметил директор по продажам Lwcom Сергей Разумов. — Для компании “Окил-Сато” мы построили новую сеть на базе оборудования Ruckus, сочетающего в себе высокую производительность и возможность работы в сложных условиях производственных помещений и уличных локаций. В настоящий момент у нашего заказчика функционирует Wi-Fi-сеть, отвечающая всем современным требованиям отказоустойчивости и безопасности».