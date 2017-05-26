«Эттон» будет продвигать свои продукты на зарубежных рынках вместе с «дочкой» «Ростеха»

Компания «Эттон», разработчик автоматизированных систем для корпоративного и государственного секторов, и RITE («РосАйТиЭкспорт» — дочерняя компания «Ростеха») подписали соглашение о партнерстве. Как сообщили CNews в «Эттон», сотрудничество сторон направлено на продвижение программного обеспечения, комплексных ИТ-решений и услуг компании на зарубежных рынках.

Согласно планам, компании будут вести обмен информацией по готовящимся или объявленным конкурсам и тендерам, а также участвовать в маркетинговых мероприятиях, тематических конференциях, форумах и встречах с потенциальными клиентами.

«Портфель решений компании “Эттон” пополнился продуктами по направлениям “Умный город”, “Интернет вещей” и работа с большими данными. Для нас важно объединить сотрудничество с RITE по продвижению этих решений на зарубежные рынки. Вместе мы сможем предложить российское ПО с конкурентными преимуществами перед зарубежными аналогами», — считает генеральный директор компании «Эттон» Ефим Климов.

«В лице ГК “Ростех” мы обладаем локальными представительствами в 53 странах, а также имеем устойчивые экономические отношения с 70 странами, что дает нам огромный задел и базу возможностей для продаж. Образуя консорциум и структурируя сделки на уровне правительств, с привлечением экспортного финансирования мы снимаем с партнеров финансовые, юридические и организационные риски», — заявил со своей стороны генеральный директор RITE Егор Иванов.