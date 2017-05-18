1С объявила о создании 1С International

1С объявлила о создании совместного с Сергеем Андреевым предприятия 1С International. Новая компания будет заниматься развитием и продвижением группы продуктов «1C:Предприятие» (1С:Enterprise) на зарубежных рынках.

Сергей Андреев становится руководителем вновь создаваемой компании, в которую переводится часть экспортной активности компании 1С.

«Компания 1С успешно конкурирует в ряде стран с ведущими мировыми лидерами в области интегрированных систем управления предприятиями и средств автоматизации документооборота, прочно удерживая первые позиции на российском рынке. Мировой рынок является очевидным направлением развития для компании, и у меня есть полная уверенность в том, что доказанная в России конкурентоспособность продуктов 1С дает все возможности для успеха за рубежом», сказал Сергей Андреев.

«В частности, мы хотим попробовать использовать наши разработки и компетенции наших партнеров, специалистов по "1С:Предприятию" для автоматизации организаций дальнего зарубежья», отметил Борис Нуралиев.

Сергей Геннадьевич Андреев с ноября 1991 года работал в компании Abbyy сначала на позиции коммерческого директора, затем исполнительного директора, а с апреля 1999 года по январь 2017 года в позиции генерального директора группы компаний Abbyy. Под его руководством была собрана команда из более чем 1200 человек в 16 странах мира.

Больше 80% доходов компании Abbyy в настоящее время поступает из-за рубежа. Программы FineReader и Lingvo хорошо известны не только в России, но и на основных международных рынках.