«Почта России» внедрила 1500 систем электронных очередей

«Почта России» объявила о завершении внедрения систем электронной очереди в 1500 отделениях по всей стране, в том числе 352 электронных очереди в Московском регионе. В текущем году планируется оснастить аналогичным оборудованием еще полторы тысячи почтовых отделений.

Новая система сокращает время обслуживания посетителей и предоставляет возможность объективного контроля за результатами работы каждого оператора и отделения в целом. В целом ряде почтовых отделений, где были внедрены электронные очереди, среднее время обслуживания посетителя не превышает 3,5 минуты, а среднее время ожидания составляет 9-11 минут.

В случае нарушения целевого показателя времени ожидания приема посетителем, система автоматически отправляет соответствующее сообщение начальнику отделения. Если ситуация с очередями не меняется в течение часа, то аналогичное сообщение поступает начальнику регионального Почтамта, а затем руководству соответствующих подразделений «Почты России».

Массовое внедрение системы электронных очередей в отделениях «Почты России» стартовало в декабре прошлого года. Всё оборудование и программное обеспечение российского производства. «Почта России» приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов, в 2017 году планируется приобрести партию такого же объема.

При выборе и установке систем применяется «умный подход», то есть для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам. Таким образом, не тратятся лишние средства, и появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений.

В первую очередь электронными очередями оборудуются отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющие более трех окон для приема посетителей. Всего потребность сети «Почты России» в системах электронной очереди составляет около 5 тысяч аппаратно-программных комплексов.