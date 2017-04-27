Eaton представила командные и сигнальные устройства RMQ Flat Design для компактных пространств

Eaton представила новую серию компактных командных и сигнальных устройств, RMQ Flat Front и RMQ Flat Rear, которые позволяют конструкторам и инженерам разрабатывать и изготавливать более экономичные и эргономичные машины с первоклассным дизайном. Как рассказали CNews в компании, обе инновационных серии могут сочетаться с испытанной линейкой устройств RMQ Titan, обеспечивая высокий уровень гибкости при проектировании машин.

Сэкономленное пространство – это реальное преимущество для машин с разделёнными терминалами управления. Переключатели и командные сигналы обеспечивают эргономичную связь с машиной, чтобы пользователь мог наилучшим способом управлять процессом. Оба компонента могут сочетаться с устройствами аварийной остановки для обеспечения высочайшего уровня безопасности машины.

В дополнение к привлекательному и современному внешнему виду устройства RMQ Flat Front просты в установке. В блоках RMQ Flat Front реализована тщательно продуманная концепция крепления, известная как RMQ-AFX, которая обеспечивает защиту от проворачивания, гибкую дистанционную оттяжку и прямое регулирование уровня. Устройства сконструированы под отверстия диаметром 30 мм, и пользователи, по своему усмотрению, могут выбрать версию со шпунтовой защитой от проворачивания (подобной той, что представлена в линейке RMQ Titan) или без шпунтового соединения. В этом случае устройство выравнивается при помощи прямых кромок на блоке, монтируемом на заднюю поверхность. Устройства также автоматически адаптируются к толщине пластины и вариантам крепления.

Эта линейка продуктов варьируется от командной кнопки и световой индикации до версий выключателей, приводимых в действие ключом, а также с управляющим манипулятором, потенциометром и USB. Кроме того, существует вариант конструкции аналого-цифрового преобразователя, сочетающий в себе функции поворота и нажима. Вся продукция RMQ Flat Front имеет высокую степень защиты от проникновения пыли и воды вплоть до класса IP69K и соответствует международным стандартам.