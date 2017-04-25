Mail.Ru Group инвестирует $100 млн в игровую индустрию

Mail.Ru Group объявила о создании профильного инвестиционного подразделения Mail.Ru Games Ventures. В его рамках компания планирует в течение ближайших двух лет инвестировать в российские и международные проекты в области игр и игровой разработки $100 млн, $10 млн из которых уже выделены на ближайшие сделки.

На финансирование смогут рассчитывать как уже сформировавшиеся студии и издательства, которым необходимы дополнительные средства для масштабирования, так и молодые специалисты. Для выбора максимально комфортной схемы взаимодействия с каждым типом партнеров Mail.Ru Games Ventures планирует осуществлять инвестиционную деятельность сразу нескольких видов, в том числе инвестиции в обмен на роялти, и М&А. Получив инвестиции, партнеры смогут привлекать Mail.Ru Group как глобального издателя и задействовать ресурсы компании на всех ключевых территориях, включая активы международного бренда My.com.

«Игровое направление является одним из приоритетных для группы. Создание Mail.Ru Games Ventures — логичный шаг в развитии бизнеса, который позволит существенно нарастить потенциал компании в этом направлении. Этот проект значительно расширит инвестиционную платформу Mail.Ru Group, позволив нам как заниматься венчурным финансированием, так и повысить M&A-активность в игровом направлении», — сказал Борис Добродеев, генеральный директор (Россия) Mail.Ru Group.

«Mail.Ru Games Ventures будет находить и развивать международные перспективные разработки в игровой индустрии, а также содействовать экспансии локальных продуктов на мировой рынок. Мы будем не только предлагать командам финансовую поддержку, но и оказывать необходимую помощь в развитии — в частности, предоставлять доступ к внутренним ресурсам и сервисам холдинга. Компании смогут рассчитывать на разностороннюю поддержку, существующие программные решения, обширные аналитические данные и уникальные маркетинговые возможности на международном уровне», — отметил Илья Карпинский, директор Mail.Ru Games Ventures.

Игровое направление Mail.Ru Group является лидером восточноевропейского рынка онлайн-развлечений и крупнейшим отечественным издателем мобильных и многопользовательских клиентских игр в России и за рубежом. В портфеле компании более 50 игровых проектов с суммарной аудиторией более 100 млн пользователей по всему миру. В 2016 году выручка компании от MMO-игр на сопоставимой основе выросла на 21,2% по сравнению с предыдущим годом и достигла 11390 млн руб.