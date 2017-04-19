Справку о судимости можно получить как электронный документ на портале госуслуг

Заказать и получить юридически значимую справку об отсутствии или наличии судимости теперь можно в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Об этом CNews сообщили в Минкомсвязи России.

«Решение о предоставлении справки в виде электронного документа связано с ее популярностью среди граждан РФ. В 2016 году справку заказали 3,8 миллиона человек, 656 тысяч из них заказали ее в электронном виде через ЕПГУ», — сообщил директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах.

Для получения данной услуги в электронном виде пользователям Единого портала госуслуг, имеющим подтвержденную учетную запись, необходимо заполнить на портале электронную форму заявления и загрузить сканированное изображение паспорта гражданина РФ. После проверки всех данных в течение 30 календарных дней документ, подписанный электронной цифровой подписью сотрудника Министерства внутренних дел РФ, поступит в личный кабинет заявителя на ЕПГУ.

Такой электронный вариант документа является юридически значимым и может применяться в любых правоотношениях наравне с бумажным, подчеркнули в ведомстве.