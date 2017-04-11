Во всех банкоматах ВТБ24 теперь можно пополнить карты «Почта Банка»

С 11 апреля 2017 г. у держателей кредитных и дебетовых карт «Почта Банка» появилась возможность внесения наличных денежных средств на свои счета во всех банкоматах ВТБ24.

Как рассказали CNews в ВТБ, услуга доступна в устройствах с функцией приема денег. Комиссия за пополнение карт не взимается, зачисление средств происходит моментально. Ранее клиенты «Почта Банка» могли только снимать наличные без комиссии в банкоматах группы ВТБ.

«Сеть банкоматов, доступных для внесения средств на карту “Почта Банка”, увеличилась более чем на 4600 устройств ВТБ24 по всей стране. Это значит, что в любое время суток в удобном для клиента месте можно пополнить, скажем, кредитную карту, не пропустив срок платежа, — заявила Елена Мохначева, член правления, операционный директор «Почта Банка». — Мы продолжим повышать удобство расчетных сервисов для наших клиентов. Сейчас ведётся работа над внедрением подобного функционала в банкоматы “ВТБ Банка Москвы”, а уже в ближайшее время вся сеть банкоматов “Почта Банка” станет доступна для внесения средств держателям карт банка ВТБ24».

«ВТБ24 и “Почта Банк” постоянно развивают свои сети банкоматов, увеличивая количество машин с замкнутым оборотом наличных. Недавно банки реализовали возможность выдачи и внесения до 200 купюр за одну операцию, то есть максимальная сумма одной операции (например, погашения кредита), теперь составляет 1 млн рублей», — отметил член правления, директор операционного департамента ВТБ24 Валерий Чулков.

В 2017 г. ВТБ24 установит 800 устройств с замкнутым оборотом наличных, доведя парк своих банкоматов до 13 400. «Почта Банк» намерен за год удвоить сеть устройств. Планируется, что к началу 2018 г. она вырастет с 2 тыс. до 4 тыс.