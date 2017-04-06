Банк «Санкт-Петербург запустил в интернет-банке сервис по онлайн-заполнению декларации 3-НДФЛ на возврат налога

Банк «Санкт-Петербург» реализовал для клиентов своего интернет-банка возможность заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ на возврат налога за покупку недвижимости (в том числе купленную в ипотеку), оплату обучения в вузе, медицинские услуги, а также для получения налогового вычета по инвестиционному счету. Об этом говорится в заявлении банка «Санкт-Петербург», поступившем в редакцию CNews.

Заполнение декларации осуществляется при помощи партнера банка — компании НДФЛка.ру. Сервис позволяет минимизировать количество ошибок при оформлении возврата налоговых вычетов. Переход к заполнению декларации 3-НДФЛ осуществляется в интернет-банке i.bspb.ru.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо: перейти в раздел «Оплата услуг» в интернет-банке; выбрать группу платежей «Налоги и штрафы»; затем нажать на кнопку «Заполнить декларацию 3-НДФЛ для возврата налога», после чего будет произведен переход на сайт компании-партнера.

Формирование налоговой декларации 3-НДФЛ производится клиентом самостоятельно или с помощью консультанта на сайте компании-партнера. В каждом из случаев сервис взимает плату за предоставление услуги.

Заполненную декларацию можно затем подать в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России. Сумма налога возвращается на счет, указанный клиентом.