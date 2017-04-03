НИК ведет учет ценных бумаг с помощью решения «1С-Раруса»

Программный продукт «1C-Рарус:Учет ценных бумаг» помогает инвестиционной компании НИК вести учет акций, облигаций, векселей и депозитов и проводить операции с ценными бумагами, оценивая их эффективность. Об этом CNews сообщили в компании «1С-Рарус».

НИК оказывает услуги брокера на рынке ценных бумаг физическим и юридическим лицам, используя передовые технологии торговли. Для реализации инвестиционных стратегий клиентов НИК предоставляет услуги интернет-трейдинга. Фиксировать все инвестиционные операции с максимальной скоростью стало возможным после внедрения в компании решения «1C-Рарус:Учет ценных бумаг».

В программе ведется учет акций, облигаций, векселей, депозитов и операций с ценными бумагами, включая маржинальные сделки, передачу и возврат имущества, ввод остатков. Созданная специалистами «1С-Раруса» система в автоматическом режиме загружает ценные бумаги из НРД, а котировки и сделки — из стандартных файлов ММВБ и РТС.

В системе отражается учет выданных и полученных кредитов и займов и корпоративных действий: погашение векселей и облигаций и конвертация ЦБ. Аналитический функционал помогает оценить эффективность операций.