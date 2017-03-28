Traft-OnLine предоставила аналитику по грузоперевозкам строителям дороги «Великий шелковый путь»

Транспортная ИТ-компания Traft завершила аналитический проект с подрядчиками транспортного коридора Западный Китай — Западная Европа («Великий шелковый путь»), предоставив в распоряжение строителей аналитику по грузоперевозкам, полученную из системы Traft-OnLine. Об этом CNews сообщили в Traft.

В рамках реализации программы транспортного коридора строительная компания «Меридиан» является заказчиком проекта строительства новой автомобильной дороги по территории Российской Федерации протяженностью 2000 км. «Меридиан» обратился в транспортную компанию Traft за аналитикой, получаемой через систему управления грузоперевозками Traft-OnLIne. Строители хотели понять и посчитать, насколько дорога с хорошим полотном помогает фурам быстрее осуществлять рейсы, экономить при этом топливо и увеличивать интервалы между необходимым техобслуживанием, рассказали в Traft. Полученную информацию «Меридиан» включил в свой бизнес-план.

Для решения задачи с помощью Traft-OnLine было проанализировано более 300 межгородских и межрегиональных рейсов грузовой компании за последний год по федеральным трассам, дорожное полотно которых можно оценить как «неудовлетворительное на отдельных участках», «удовлетворительное», «хорошее» и «очень хорошее». В проекте проверялась следующая гипотеза: «Дорога с хорошим дорожным полотном экономит топливо ТС, время перевозки, уменьшает износ деталей подвески ТС». Для изучения гипотезы была проанализирована динамика передвижения грузовых автомобилей Traft на 7 разных участках по каждой отдельно взятой федеральной трассе. Продолжительность каждого измеряемого отрезка составляла от 11 до 94 км.

Как показало аналитическое исследование Traft, экономия топлива составила до 14,9% (в литрах на 100 км пути, из расчета объема бака 900 литров); экономия времени — до 19,8% (в часах, из расчета продолжительности одной условной междугородней перевозки — от 10 до 12 часов). Кроме того, каждые 100 км хорошей дороги продлевают жизнь активно используемой фуры до следующего ТО на 11-12 календарных дней.

Коммерческий директор Traft Андрей Савин отметил, что качественное покрытие на дороге способствует быстрому набору эффективной рейсовой скорости. «При выезде на трассу разгон должен быть максимально динамичным: старт на первых двух скоростях с 0 до 70 км/ч с последующим быстрым переключением на высшую передачу. Чем быстрее грузовик выходит на такой режим, тем больше экономит топлива, — указал эксперт. — Медленный разгон на каждой передаче только увеличивает расход. Дорога с плохим покрытием самым явным образом играет против экономии топлива: вынуждает добавлять газ для резких маневров при обнаружении прямо по курсу очередных ям и ухабов и тормоз для торможения, когда наезд на плохой участок дороги не избежать. Кроме того, каждое торможение означает последующий разгон, а это — лишние затраты топлива».