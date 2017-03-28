IBM выпустила новые инструменты DevOps на базе платформы для разработчиков Bluemix

Корпорация IBM представила новые инструменты DevOps на базе платформы для разработчиков Bluemix, которые позволяют компаниям и рабочим группам в автоматическом режиме обеспечивать высокое качество кода. Такая возможность непрерывного контроля над качеством кода поможет предприятиям снизить количество непредвиденных простоев приложений и повысить их функциональность. В то же время, с ее помощью разработчики смогут быстро и безопасно выполнить цикл обновлений и запустить новые функции, сообщили CNews в IBM.

IBM Cloud DevOps Insights позволяет командам разработчиков устанавливать политику изменений и обновлений для конкретных приложений и блокировать действия, которые не соответствуют ее требованиям. Благодаря этому специалисты могут обнаружить опасные обновления и коды, ранее не проверенные и протестированные, и не позволить им нарушить производительность и удобство использования приложения, пояснили в компании.

Например, команда разработчиков хочет обеспечить более высокое качество кода, который создается для новой функции приложения, и добиться того, чтобы любой код при развертывании проходил по меньшей мере 80% тестов на безопасность и функциональность. Используя DevOps Insights, команда может создать политику, объединяющую эти тесты и их результаты со встроенным портом. Установленный с помощью DevOps Insights этот порт будет автоматически оценивать и анализировать результаты тестирований для каждой части полученного кода. Если часть кода не проходит тесты, порт не пропустит ее.

Для удобства использования сервиса DevOps Insights предлагает разработчикам единую и универсальную панель инструментов. С ее помощью специалисты могут просматривать, где и какие версии обновлений, функций и тестов приложения запущены, даже когда используемые инструменты и виды тестирования различны. Новый сервис поддерживает наиболее распространенные отчетные форматы тестов, такие как xUnit, Mocha, Karma, Istanbul и Blanket.

Поскольку Bluemix и сервисы платформы разработаны на основе открытых стандартов, DevOps Insights легко комбинируется с другими инструментами и поддерживает плагины Jenkins.

По данным IBM, платформа Bluemix, созданная на базе открытых стандартов, представляет более 150 инструментов и сервисов в таких областях, как когнитивный интеллект, блокчейн, информационная безопасность, интернет вещей, DevOps и пр.

Для ознакомления с возможностями IBM Cloud DevOps Insights можно использовать тестовый пакет инструментальных средств, доступный на сайте www.ibm.com/devops/method.