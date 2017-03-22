Российская система «Альманах» будет наблюдать за небом Кубы

Сертифицированная российская система наблюдения за воздушным движением развернута в аэропорту Гаваны, важнейшей авиагавани Острова Свободы. Конкурс на поставку системы состоялся в конце 2016 г., в нем принимали участие мировые игроки рынка аэронавигационного оборудования. Но инициатор закупки — кубинский аэронавигационный оператор ECASA — отдал предпочтение российской разработке, сообщили CNews в «Цифровых радиотехнических системах» (НПП ЦРТС).

«Аэропорт Гаваны в следующие годы увеличит количество рейсов, поэтому для обеспечения безопасности и принятия этих самолетов нам необходима наивысшая точность как для взлетов и посадок судов, так и для их контроля в полете. Есть много подобных систем, но эта — самая экономически выгодная», — отметил Иран Антонио Ормиго Пуэртас, ведущий специалист в области наблюдения аэропорта Хосе Марти.

Проект реализуется научно-производственным предприятием «Цифровые радиотехнические системы» совместно с «ВНИИРА-ОВД».

Ранее представители ECASA также посетили Россию, чтобы пройти курс обучения работе с системой на площадке ЦРТС. Теперь российские инженеры поедут на Кубу, чтобы провести пуско-наладочные работы и подготовить «Альманах» к полноценному функционированию.

Многопозиционная система наблюдения (МПСН) «Альманах» сертифицирована в декабре прошлого года, оборудование соответствует всем предъявляемым международным и российским требованиям. «Альманах» действует на поверхности аэродрома и в трассовой зоне и является необходимым элементом для осуществления контроля за перемещением воздушных судов и транспортных средств по летному полю (A-SMGCS).

«ECASA в данный момент разворачивает в аэропорту Гаваны систему A-SMGCS 2-ого уровня, именно для этих целей приобретен комплект российской МПСН. Она основывается на технологии мультилатерации, многосенсорного мониторинга, и обеспечивает наблюдение как на поверхности аэродрома, так и в широкой зоне до 100 километров. Более того, у системы имеются перспективы расширения функционала — в будущем ее можно использовать для контроля выдерживания высоты (HMU). Это необходимо для рационального использования воздушного пространства», — пояснил генеральный директор ЦРТС Андрей Лантьев.

За счет внедрения МПСН кубинские диспетчеры смогут получать актуальную информацию в условиях плохой видимости и повышенной плотности траффика. В зоне аэродрома система предупредит о несанкционированном выезде на ВПП и любом другом вероятном конфликте. Проект оснащения Гаваны — первая ступень программы внедрения систем наблюдения за воздушным движением в аэропортах республики Куба, отметили в ЦРТС.