Trimble запустила новую версию ПО Tekla Structures для строительной отрасли

Компания Trimble объявила о выпуске новой версии программного обеспечения для инженеров-проектировщиков, производственных и строительных организаций — Tekla Structures 2017. Обновленное программное обеспечение оптимизирует совместную работу на всех этапах строительства, сообщили CNews в Trimble.

«При создании Tekla Structures 2017 мы, в первую очередь, оптимизировали технологии совместной работы и моделирования, так как они напрямую влияют на эффективность выполнения ключевых задач в условиях больших рабочих групп и крупных проектов, — рассказал Яри Хейно (Jari Heino), директор подразделения строительных конструкций Trimble. — Обновленное программное обеспечение оснащено принципиально новыми инструментами, которые позволяют участникам проекта расширить масштаб работ и эффективно взаимодействовать друг с другом. Благодаря этому команда может работать более согласованно».

По словам разработчиков, новая версия программного обеспечения Tekla Structures предоставляет больше возможностей прямого изменения модели в процессе проектирования. Это позволяет быстрее и легче создавать точные модели конструкций. Ускорена работа организатора модели, предназначенного для поиска и установки деталей. Оптимизированы инструменты для мгновенного обмена информацией. С помощью базовой точки инженерно-конструкторские организации и архитекторы могут совместно работать над созданием информационной модели, используя согласованные и точные общие координаты. Как пояснили в компании, эффективность взаимодействия с архитекторами повышается благодаря новому плагину, который позволяет осуществлять алгоритмическое моделирование для Tekla Structures в реальном времени с использованием графического редактора алгоритмов Rhino/Grasshopper.

Для работы с бетоном Tekla Structures 2017 представила инструмент армирования нового поколения, который открывает перед пользователями более широкие возможности создания и изменения геометрии арматуры для различных типов железобетонных конструкций. Функция единицы заливки оптимизировала и упростила управление и обмен всей информацией, относящейся к заливке.

Для более эффективного производства сборных железобетонных конструкций в новой версии улучшен обмен информацией о детализации и производстве с помощью новых каналов передачи данных в области управления производством. Новый инструмент Palletizer оптимизирует и ускоряет планирование производства на базе модели, а также предотвращает ошибки персонала при обмене информацией.

На этапе детализации металлоконструкций новая версия упрощает моделирование гнутых пластин благодаря возможности прямого изменения моделей. Таким образом, теперь процессы редактирования и работы даже с самыми сложными гнутыми пластинами стали интуитивно понятными. По информации Trimble, пользователи могут создавать все, что угодно: от обыкновенных гнутых угловых соединений до фальцевых профилей, пластин для спиральных лестниц, переходных звеньев трубопровода и сложных гнутых панелей.

Расширение технических возможностей подготовки рабочих чертежей позволяет упростить этот процесс, обеспечивая точную передачу проектного замысла и уменьшая количество запросов информации. Производительность работы повышается также благодаря использованию в чертежах готовых элементов конструкций из 2D-библиотеки, указали в компании.

Программное обеспечение Tekla Structures 2017 теперь доступно на сайте download.tekla.com.