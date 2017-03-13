«Одноклассники» запускают службу поддержки пользователей в мессенджере

Пользователи «Одноклассников» смогут общаться со службой поддержки социальной сети с помощью сервиса сообщений. Решение одного вопроса в мессенджере в среднем будет занимать 15 минут. Это выше скорости ответов на вопрос по электронной почте, которая составляет в среднем 2 часа, сообщили CNews в «Одноклассниках».

Чат с сотрудником ОК создается автоматически сразу после отправки вопроса через форму обратной связи в разделе «Помощь». Раньше в этом случае переписка велась по электронной почте. «За время тестирования 90% пользователей остались довольны общением и решением своих вопросов в мессенджере», — заявили в представители соцсети.

В данный момент служба поддержки отвечает в чате на вопросы, связанные с оплатами и денежными переводами в «Одноклассниках». По данным соцсети, каждый день пользователи отправляют порядка 400 таких запросов.

В дальнейшем «Одноклассники» планируют перевести в мессенджер и другие вопросы пользователей, а также интегрировать поддержку в чате в мобильные приложения социальной сети на платформах iOS и Android.