Новое решение BSS позволит банкам разместить на сайте свои сервисы в виде виджетов

Компания BSS представила свое новое решение «Виджеты». Как рассказали CNews в BSS, новинка позволяет разместить на сайте банка сервисы в виде виджетов, с помощью которых неавторизованные физические лица могут проверить информацию о начислениях ГИБДД, ЖКХ, ФНС, ФССП и произвести их уплату картой любого банка. Дополнительно будет доступен виджет card2card-переводов.

Как отметили в BSS, использование виджетов позволит получить банку дополнительный комиссионный доход при уплате физическими лицами начислений и задолженностей и привлечь новых клиентов.

Запрос информации о начислениях реализован на основе системы компании BSS e-Government Gate (eGG). Уплата начислений производится с помощью аппаратно-программного комплекса PaynetEasy, производитель которого специализируется на разработке и внедрении инновационных платежных решений на базе собственного сертифицированного решения.

При подготовленной инфраструктуре решение может быть развернуто и запущено в эксплуатацию в течение двух-трех дней.

Для развертывания решения на стороне банка необходимо: установить и настроить серверную часть; встроить виджеты в сайт банка; установить и настроить eGG; установить и настроить криптосервер «КриптоПро» (необходим для взаимодействия eGG и СМЭВ).

В свою очередь, для запуска и организации сервисов банку необходимо: заключить типовой договор с компанией BSS на поставку и поддержку «Виджетов»; заключить типовой договор с расчетным банком; зарегистрироваться в ГИС ГМП, если это не было сделано ранее; зарегистрировать информационную систему в СМЭВ.