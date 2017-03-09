Airtel Lanka развертывает платформу управления мобильного устройствами от Gemalto

Компания Gemalto и Airtel Lanka объявили о развертывании в Шри-Ланке платформы управления устройствами от Gemalto, что позволит абонентам Airtel иметь мгновенный доступ к излюбленным 4G-услугам передачи данных — электронной почте и интернету. Как сообщили CNews в Gemalto, компания также предоставит маркетинговые инструменты для целевых рекламных кампаний и даст возможность своим абонентам испытать на собственном опыте интернет, работающий на 40% быстрее.

Среди абонентов в Шри-Ланке широко распространен переход на новое мобильное устройство. С помощью этого решения Airtel Lanka может автоматически обнаруживать и настраивать устройства своих абонентов через сотовую сеть и избегать каких-либо перерывов в предоставлении им интернет-услуг. Решение Gemalto предлагает большую базу данных, которая насчитывает свыше 175 тыс. ссылок на устройства от более чем 2 тыс. производителей. Эта библиотека постоянно обновляется, чтобы охватить самые последние, местные и даже небрендовые модели, которые не получили признания от GSMA, позволяя Airtel предлагать своим абонентам новые нестандартные возможности. Проверенная платформа управления устройствами от Gemalto уже управляет более чем одним миллиардом устройств по всему миру, указали в компании.

«Молодежь всегда находится в авангарде какой-либо тенденции. То же самое происходит и с разнообразными устройствами вроде смартфонов. Тем не менее, мы видим, что многие из этих устройств испытывают перебои в доступе к интернет-услугам, потому что сети не в состоянии правильно определить устройство и тип его настроек, — отметил Джинеш Хегде (Jinesh Hegde), президент и управляющий директор в Airtel Lanka. — С помощью решения Gemalto мы можем предоставить бесперебойные услуги независимо от вида используемого устройства, что позволит нашим абонентам испытать на собственном опыте интернет, работающий на 40% быстрее».

«В Шри-Ланке, как никогда раньше, производители смартфонов конкурируют между собой за запуск недорогих моделей, чтобы завоевать местный рынок, увеличивая при этом разнообразие устройств, — рассказал Сашидхар Тотхадри (Sashidhar Thothadri), старший вице-президент подразделения мобильных услуг и интернета вещей компании Gemalto в Южной Азии и Японии. — С помощью нашего комплексного решения компания Airtel может теперь не только сэкономить до 40% расходов на обслуживание клиентов из-за проблем, связанных с конфигурацией устройств, но и повысить уровень знакомства с клиентами и доходы от точного анализа устройств и используемых моделей».