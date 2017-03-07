«1С-Рарус» представила новое решение для производителей хлебобулочных и кондитерских изделий

Компания «1С-Рарус» представила свою новую разработку — «1С:Хлебобулочное и кондитерское производство 2. Модуль для 1С:ERP 2». Как сообщили CNews в компании, решение уже поступило в продажу.

Новый модуль автоматизирует учет деятельности организаций, занимающихся производством и продажей хлебобулочных и кондитерских изделий. Продукт создан специалистами «1С-Раруса» для компаний, использующих «1C:ERP Управление предприятием 2». Интегрировав новый модуль с системой, организации расширят функционал для работы с заказами, использования складов бестарного хранения, расчета количества материалов и диспетчеризации производства по сменам.

Среди ключевых возможностей решения: формирование заказов от покупателей в рамках открытых рабочих смен; загрузка заказов из внешних систем — данных из файлов и данных при использовании электронного документооборота с помощью адаптера EDI; формирование заказов по разнарядке; учет возвратов черствой продукции; учет номенклатуры на складах бестарного хранения; автоматическое усреднение показателей влажности готовой продукции при расчете потребности в сырье; расчет потребности в сырье и материалах для производства с учетом фактических показателей влажности номенклатуры; учет промежуточного группового выпуска готовой продукции; учет производственного процесса в рамках рабочих смен.

Использование новинки без интеграции с системой «1С:ERP Управление предприятием 2» не предусмотрено. Приобрести «1С:Хлебобулочное и кондитерское производство 2. Модуль для 1С:ERP 2» можно в компании «1С-Рарус».