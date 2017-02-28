Samsung и Deutsche Telekom продемонстирровали гарантированное время ожидания стандарта связи 5G

Samsung Electronics и Deutsche Telekom на выставке Всемирный мобильный конгресс 2017 продемонстрировали гарантированное время ожидания (Guaranteed Latency – GLA) для комплексных сетей 5G. Гарантированное время ожидания – один из ключевых показателей, которые отличают 5G от стандарта связи предыдущего поколения. Оно критически важно для развития технологий 5G, поскольку позволяет контролировать и поддерживать стабильно низкое время задержки в соответствии со специфическими сценариями использования.

В ходе демонстрации на стенде Deutsche Telekom два роботизированных манипулятора были подключены к 5G радиосистеме Samsung с гарантированным временем ожидания. После того, как GLA было применено к обоим манипуляторам, обеспечив, таким образом, одинаково низкое время задержки, в установленный временной промежуток манипуляторы двигались синхронно и успешно справились с задачей перенести коробку из пункта А в пункт Б. Напротив, когда гарантированное время ожидания использовалось лишь на одном из манипуляторов, разница во времени задержки приводила к тому, что устройства работали с разной скоростью и роняли коробку. В будущем гарантированное время ожидания приобретет особое значение в промышленности, где критически важно слаженное функционирование оборудования.

«5G не только обеспечивает сверхвысокую скорость передачи данных. Низкий уровень задержек, близкий к работе «в режиме реального времени», позволит разработать новые бизнес-модели и сервисы, – сказал Юнгки Ким, президент и глава подразделения сетевых технологий Samsung Electronics. – Демонстрация гарантированного времени ожидания для 5G, проведенная совместно с Deutsche Telekom, доказала эффективность концепции стабильной работы при контролируемом запаздывании».

«В эпоху 5G возможность контролировать задержки в работе комплексных сетей обеспечит высочайший уровень качества сервиса, недоступный при использовании технологий предыдущего поколения, – сказал Бруно Якобфойерборн, технический директор Deutsche Telekom. – Значение сегодняшнего события очень велико. Инновации сделают возможность применения 5G в промышленности еще более осязаемой. В рамках нашего постоянного сотрудничества с Samsung Electronics мы продолжим активно работать над реализацией стандарта 5G».

Когда речь идет о сквозном времени ожидания, существенное значение приобретает каждый элемент комплексной 5G сети, в том числе и радиодоступ. В частности, при гарантированном времени ожидания устойчивой связи с низкой задержкой 3GPP каждый элемент сети должен контролировать свое воздействие на латентность. Гарантированное время ожидания – важная составляющая качества сервиса и основа GLA функции Samsung, которая является частью радиосистемы 5G. Функция обеспечивает эффективную работу при недостатке радиоресурсов, более эффективное планирование времени и инвестиций. Это актуально для различных компаний, включая те, которым необходимо передавать данные в режиме реального времени – например, для провайдеров промышленных сервисов и производителей автономных автомобилей.