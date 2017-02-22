«Сколково» разместило тендер на доработку BIM модели по объекту «Технопарк»

На сайте «Сколково» появился запрос на оказание услуг по доработке BIM (Building Information Model, информационная модель сооружения, полученная в результате процесса информационного моделирования сооружения, содержащая информацию необходимую и достаточную для соответствующего этапа жизненного цикла сооружения) модели до стадии «Эксплуатация» и разработке строительной модели по объекту «здание с инженерными коммуникациями» для объекта «Технопарк» (Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,Большой бульвар, 42, стр. 1) для нужд «ОДПС Сколково».

В список задач в рамках тендера входит доработка модели в ПО Autodesk Revit до стадии «Эксплуатация» (уровень детализации LOD 500), разработка строительной модели с внесением дополнительной информации из приложения исполнительной документации.

Тендер на оказание услуг по доработке BIM модели до стадии «Эксплуатация» и разработке строительной модели по объекту «здание с инженерными коммуникациями» объекта «Технопарк» размещен в разделе «Новости закупок» информационного портала «Сколково».