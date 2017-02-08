«Технолоджи систем — инновации» и «Юков и партнеры» представили систему для работы с неплательщиками

Компания «Технолоджи систем — инновации» и коллегия адвокатов «Юков и партнеры» представили совместный ИТ-проект — автоматизированную систему «Претензионно-исковая работа» (АСУ ПИР) для предприятий сферы ЖКХ. В рамках нового проекта коллегия адвокатов «Юков и партнеры» оказала экспертную поддержку в разработке автоматизируемых бизнес-процессов и форм документов, сообщили CNews в «Технолоджи систем — инновации».

В настоящее время дебиторская задолженность является одной из ключевых проблем для организаций российской отрасли жилищно-коммунального хозяйства. По оценкам экспертов, порядка 80% всей задолженности населения напрямую связано с отсутствием организованного подхода к процессам управления на ЖКХ предприятии — нет четких регламентов по работе с задолженностью, аналитических данных по ее динамике, нет понимания о затратах и стоимости мероприятий по взысканию, функции по работе с задолженностью распределены между различными отделами.

«Автоматизированная система “Претензионно-исковая работа” позволяет внедрить системный подход при работе с задолженностью и полностью автоматизировать каждый отдельный бизнес-процесс по взысканию долга. С помощью данной системы пользователи могут начинать работу с должником с первого дня просрочки платежа, а также планировать и структурировать весь дальнейший цикл работы с неплательщиком. Система позволяет в режиме реального времени анализировать эффективность мероприятий по работе с задолженностью и планировать затраты на них. Внедрение нового ИТ-решения экономит время сотрудников на работу с должниками, благодаря чему значительно увеличивается производительность труда в организации», — прокомментировали в компании «Технолоджи систем — инновации».

Инновационная архитектура АСУ ПИР позволяет осуществлять настройку данного ИТ-решения. Пользователи могут без труда управлять системой — добавлять свои методы и сценарии, без необходимости обращения к разработчику. Решение легко интегрируется в действующую инфраструктуру клиента и обеспечивает полноценный обмен данными в режиме реального времени с другими системами, включая автоматизированные средства коммуникации и/или сall-центр, отметили в компании.