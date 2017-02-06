«Лаборатория Касперского» стала партнером ФИДЕ и WorldChess

«Лаборатория Касперского» объявила о получении статуса официального спонсора Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и организатора турниров чемпионского цикла World Chess, а также их партнером в области информационной безопасности. Как рассказали CNews в компании, сотрудничество рассчитано на два года и включает в себя спонсорство и поддержку турниров Гран-при ФИДЕ в 2017 г., а также турнира претендентов и матча за звание чемпиона мира по шахматам 2018 г.

Как партнер в сфере информационной безопасности, «Лаборатория Касперского» обеспечит всестороннюю защиту IT-инфраструктуры ФИДЕ и национальных шахматных федераций. Также компания предоставит защиту от компьютерных угроз игрокам, принимающим участие в двухлетнем цикле турниров ФИДЕ и World Chess, и проведет для них ряд тренингов по кибербезопасности.

Помимо этого, «Лаборатория Касперского» выступит спонсором соревнований, запланированных ФИДЕ иWorld Chess в рамках чемпионского цикла 2017-2018 гг., – логотип компании появится на всех игровых столах шахматистов в ходе турниров.

«Я очень рад, что в числе наших спонсоров теперь есть «Лаборатория Касперского» – один из самых известных мировых брендов и ведущих игроков в сфере кибербезопасности. Уверен, что наше партнерство пойдет на пользу лучшим шахматистам мира», – сказал вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос.

Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского», рассказал, почему компания решила начать работу с ФИДЕ: «Очень рад, что мы стали партнерами Международной шахматной федерации. Для меня шахматы – это особая игра, в которой важно как стратегическое, так и тактическое мастерство. Современную шахматную теорию нельзя представить без компьютерных алгоритмов, но, в конечном счете, самое интересное в шахматах – это сражение человеческих умов. Некоторые гроссмейстерские партии восхищают, их можно назвать настоящими шедеврами. И очень здорово стать частью всего этого».

Илья Мерензон, глава компании World Chess, обладающей коммерческими правами на проведение турниров ФИДЕ, отметил: «Шахматы сегодня стали по-настоящему высокотехнологичным спортом, тесно связанным с IT. Так что «Лаборатория Касперского» самым естественным образом стала партнером и спонсором шахмат».

В конце 2016 г. «Лаборатория Касперского» стала спонсором самого молодого гроссмейстера в истории шахмат и вице-чемпиона мира Сергея Карякина. Компания поддерживает участие спортсмена в международных турнирах и обеспечивает его информационную безопасность.

«Лаборатория Касперского» выступает спонсором еще двух российских шахматистов – 11-летнего Андрея Цветкова, кандидата в мастера спорта и призера международных турниров, и 19-летнего Михаила Антипова, гроссмейстера и чемпиона мира по шахматам среди юниоров. С обоими спортсменами компания сотрудничает с 2012 года и является единственным спонсором. Благодаря поддержке «Лаборатории Касперского» молодые шахматисты получают возможность участвовать в международных турнирах и тренироваться в престижных шахматных школах.