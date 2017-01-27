LG представила короткофокусный проектор PH450UG-GL с беспроводным подключением

LG Electronics представила на российском рынке короткофокусный проектор LG PH450UG-GL, основными отличительными особенностями которого являются беспроводное подключение, передача звука по Bluetooth, встроенный аккумулятор на 2,5 часа работы, размер экрана до 80 дюймов и быстрый запуск файлов с USB.

Как рассказали CNews в компании, проектору MiniBeam PH450UG достаточно всего 33 см от стены для того, чтобы показать картинку размером 80 дюймов и 7,5 см для картинки размером 40 дюймов.

Новый проектор имеет широкие возможности беспроводного подключения: можно передавать изображения и звук по Bluetooth с мобильных устройств. Встроенный аккумулятор обеспечивает 2,5 часа работы, что позволяет использовать проектор как мобильный кинотеатр, а легкий вес проектора позволяет переносить его одной рукой. Запуск видео, изображения и любые офисные приложения через USB расширяет возможности проектора.

Для поклонников трехмерного изображения есть возможность наслаждаться объемным видео, 3D формат воспроизводится даже с USB флэш-носителя.

Короткофокусный проектор LG PH450UG-GL

Кроме того, проектор будет долго радовать своих хозяев: LED-лампы отображают натуральные и насыщенные цвета и работают до 30 000 часов. Это означает, что они будут работать не менее 10 лет, даже если проектор будет работать по 8 часов каждый день.