Евросеть и ВТБ Страхование запускают продажи детских полисов с телемедициной

«Евросеть» объявила о начале продаж страховых полисов «Детский доктор» с телемедицинским сервисом. Как рассказали CNews в компании, эта программа от «ВТБ страхование» и «Педиатр 24/7» включает в себя круглосуточную помощь в заботе о здоровье детей.

Страховой полис «Детский доктор» позволяет получать медицинские онлайн-консультации 24 часа в сутки 7 дней в неделю без визита в лечебное учреждение. Стоимость полиса с набором базовых услуг, таких как срочные консультации дежурного врача-педиатра, плановые консультации врача-педиатра по предварительной записи и консультации с врачами профильной специальности по ранее поставленному диагнозу (услуга «второе мнение»), составит 5900 руб. Консультации оказываются врачами, в том числе первой и высшей категорий, практикующими в ведущих медицинских лечебных учреждениях

Премиальный полис «Детский доктор» стоимостью 12900 руб. позволит покупателю воспользоваться дополнительными услугами: связаться с врачами высокой квалификации – кандидатами и докторами медицинских наук, в том числе докторами из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, работающего под руководством Леонида Рошаля, и с врачами Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России. Страховой полис «Премиум» предусматривает также бесплатную очную консультацию с врачом при необходимости одного из этих специалистов.

Стратегическим партнером в рамках реализации программы страхования «Детский доктор» является онлайн-сервис «Педиатр 24/7». Дежурный врач отвечает в течение трех минут с момента создания обращения, пользователю достаточно зарегистрироваться на сайте или скачать мобильное приложение «Педиатр 24/7», выбрать специалиста и удобный способ общения. На сайте доступны данные о каждом консультирующем специалисте: о его опыте, уровне квалификации, профессиональных достижениях.