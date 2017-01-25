RBC Group перевела Bank Respublika на новую версию системы управления персоналом HRB

Консультанты RBC Group завершили проект по переводу азербайджанского коммерческого банка Bank Respublika на новую версию системы управления кадрами и расчетом заработной платы HRB 3.7 (разработчик — АGroup). Об этом CNews сообщили в RBC Group.

Система расчета заработной платы и управления персоналом HRB используется в Bank Respublika с 2007 г. На момент внедрения HRB 3.1 полностью отвечала функциональным требованиям банка и современным тенденциям развития технологий автоматизации кадровых и финансовых процессов.

Поскольку Bank Respublika постоянно развивается и идет в ногу со временем, а также ввиду развития ИТ-индустрии в области архитектуры баз данных и принципов автоматизации бизнес-процессов возникла необходимость и целесообразность оптимизировать систему HRB и довести ее до уже новых, отвечающих требованиям времени стандартов HRM-систем.

Как результат, было принято решение обновить систему HRB с версии 3.1 до версии 3.7. По информации RBC Group, HRB 3.7 имеет расширенные функциональные возможности в области управления организационной структурой и штатным расписанием, администрирования доступа к данным, оптимизированный интерфейс пользователей и ряд технологических усовершенствований.

В рамках процесса миграции специалистами RBC Group было обновлено программное обеспечение сервера баз данных и оптимизирован внутренний механизм системы, позволивший уменьшить время, затрачиваемое на проведение процедур расчетов. Также была внедрена система учета баланса отпусков, автоматизирован и обновлен процесс получения стандартных форм государственной отчетности, налажена интеграция с Intranet-системой банка и многое другое.

В настоящий момент система управления персоналом HRB 3.7 введена в промышленную эксплуатацию. Специалисты RBC Group оказывают Bank Respublika услуги сопровождения и технической поддержки системы.