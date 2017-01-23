Toshiba представила драйвер биполярных шаговых электродвигателей высокого разрешения

Toshiba Electronics Europe представила драйвер биполярных шаговых электродвигателей высокого разрешения с высоким максимальным напряжением до 40 В и током до 1,8 А. Как рассказали CNews в компании, сверхкомпактный драйвер TB62269FTAG предназначен для применения в различных устройствах от бытовых приборов и средств промышленной автоматики до 3D-принтеров и банкоматов.

Новый драйвер выпускается в корпусе QFN32 размерами всего 5 мм x 5 мм x 1 мм и помогает проектировщикам экономить место на печатной плате. Высокое разрешение 1/32 шага (макс.) позволяет снизить вибрацию и шум, а низкое сопротивление в открытом состоянии (всего 0,8 Ом) обеспечивает энергоэффективную работу при минимальном тепловыделении.

В драйвере TB62269FTAG реализованы встроенные функции обнаружения ошибок и защиты для безопасной и надежной работы оборудования. Функции защиты включают схемы отключения при перегреве и превышении тока, а также выход сигнала обнаружения ошибки.

Устройство Toshiba TB62269FTAG уже доступно для заказа.