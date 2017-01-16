LeEco привлекла свыше $2,4 млрд инвестиций

Компания Sunac China, китайский девелопер, объявила о приобретении акций компаний, входящих в технологический холдинг LeEco, на общую сумму 15,04 млрд юаней (или $2,18 млрд). Кроме того, еще два инвестора — Huaxia Insurance и Le Ran Investment and Management Partners — вложили в компании холдинга LeEco 1,8 млрд юаней ($260,93 млн). Таким образом, общая сумма инвестиций составила 16,84 млрд юаней (или $2,44 млрд), сообщили CNews в LeEco.

В частности, Sunac China приобретает 8,61% акций компании Leshi Internet Information and Technology Corp Beijing, размещенной на Шеньженьской бирже на сумму 6,04 млрд юаней ($875,58 млн), 15% акций кинокомпании Le Vision Pictures на сумму 1,05 млрд юаней ($152,21 млн). Помимо этого, Sunac China за 7,95 млрд юаней ($1,15 млрд) получает контроль над 33,5% акций Leshi Zhixin — дочерней компании LeshiInternet Information and Technology Corp Beijing, производящей смарт-телевизоры.

Как отмечается, приобретение акций LeEco производится в рамках инвестиционной стратегии Sunac, предполагающей использование возможностей инвестирования в компании, связанные с технологическими инновациями и развитием потребительского рынка. Ожидается, что партнерство с LeEco позволит Sunac развивать бизнес в таких актуальных в областях, как интеллектуальные аппаратные средства, недвижимость и «умные» дома. Сотрудничество с LeEco открывает холдингу новые возможности в развитии рынка недвижимости благодаря использованию новых технологий, отметили в компании.

Президент LeRee (LeEco Russia and Eastern Europe) Виктор Сюй заявил, что значительные инвестиции подчеркивают доверие крупного бизнеса к LeEco. «Технологические инновации, интернет-ориентированная экосистема — эти основы бизнес-стратегии LeEco ведут рынок и потребителей в будущее, создают новые отрасли, новое качество жизни. Серьезные инвесторы понимают, что к успеху приходят те, кто смотрит вперед и ставит перед собой амбициозные цели».