Cloud4y предложит услугу аутсорсинга ИТ-инфраструктуры

Cloud4Y в рамках программы по внедрению и поддержке информационных компания объявила о доступности услуги сопровождения бизнес-приложений для корпоративных клиентов. Как рассказали CNews в компании, в услугу сопровождения информационных систем входит решение таких задач как контроль работоспособности действующих решений, консультирование по вопросам работы с программой, доработка действующего функционала согласно требованиям заказчика, а также контроль и управление производительностью систем.

В компании отметили, что такой подход пользуется популярностью по причине значительного снижения расходов для компании-клиента. Если объем возникающих задач недостаточен для привлечения отдельной штатной единицы, то уменьшение затрат может быть достигнуто за счет работы аутсорсингового специалиста, в этом случае оплате подлежат только трудозатраты по решению конкретных задач.

В таком случае отсутствуют накладные расходы – при отказе от штатных специалистов, сопровождающих информационную систему, пропадает необходимость такие расходы как: аренда рабочего места, связь, оборудование, а также нет необходимости в оплате перерывов в работе – отпуск, больничный.

Как заявили в Cloud4Y, услуга возникла по причине необходимости у клиентов в привлечении разной квалификации и экспертизы. Возникающие задачи не всегда способен решить один специалист, тогда как компания-аутсорсер имеет возможность распределять задачи по специалистам, наиболее подходящим по своему уровню для их решения.

Скорость решения задач компанией-аутсорсером также выше, чем при стандартном подходе, поскольку этот вопрос регулируется соглашением об уровне сервиса (SLA).