Начните трансформацию с формулирования целей

Задумываясь о цифровой трансформации, необходимо в первую очередь понять, какие бизнес-цели стоят перед компанией, сформировать стратегию их достижения и декомпозировать на задачи. И только после этого приступать к выбору ИТ-инструментария.

В последнее время понятие «цифровая трансформация» или «цифровизация» стало неким «хайпом», хотя все вкладывают в него совершенно разный смысл. Многим интересны технологии блокчейн, искусственный интеллект и интернет вещей. При этом, к сожалению, некоторые компании не всегда до конца понимают назначение и реальную ценность предлагаемых решений. Получается цифровая трансформация ради цифровой трансформации. Возможно, мой совет покажется банальным, однако он поможет заложить основу успеха. Начните с главного – формулирования целей. А для их реализации выбирайте лучших экспертов, для которых результат гораздо важнее сиюминутной выгоды.

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