В России резко подорожали отечественные антивирусы. Цены взлетели на 15%

«Доктор Веб» переписала цены на свои антивирусные продукты по подписке. Расценки изменились на Dr.Web в версиях «Персональный», «Мобильный» и «Расширенный» – они стали больше на 10-15%. Снизить стоимость защиты одного устройства можно, но только путем подключения подписки сразу на несколько гаджетов.

Безопасность дорожает

Компания «Доктор Веб», российский разработчик антивирусных решений Dr.Web, сообщила о повышении цен на ряд своих продуктов с 1 апреля 2026 г. На сайте компании опубликованы новые расценки на подписку на Dr.Web в модификациях «Мобильный», «Персональный» и «Расширенный», и они выше предыдущих в среднем на 10-15% в месяц.

Все три подписки можно оформить максимум на пять устройств. Чем их больше, тем в итоге ниже цена подписки для одного устройства.

Фото: wirestock / FreePik Защита от вирусов обходится россиянам все дороже

К моменту выпуска материала «Доктор Веб» не уточняла причины повышения цен. Редакция CNews обратилась с вопросом об этом к представителям компании и ожидает ответа.

Как изменились цены

О росте цен на свои подписки «Доктор Веб» уведомила нынешних и будущих клиентов ровно за неделю до вступления в силу новых тарифов.

С 1 апреля 2026 г. продукт «Dr.Web Персональный» будет стоить 5,2 руб. в сутки при подключении одного устройства или 1,2 руб. для каждого устройства при подключении пяти гаджетов. Предыдущая цена – 4,52 руб. для одного устройства или 1,02 руб. при покупке подписки на пять устройств. После подорожания «Dr.Web Персональный» будет стоить 156 руб. в месяц (30 дней) за один гаджет или 180 руб. за подписку на пять устройств. Предыдущие цены – 135,6 руб. или 153 руб. соответственно.

Старая цена подписки на «Dr.Web Мобильный» составляла 1,82 руб. в день для одного устройства или 0,41 руб. за каждое из пяти устройств. Теперь расценки составляют 2,1 руб. и 0,5 руб. в сутки соответственно. В сумме за месяц придется потратить 63 руб. и 75 руб. против 54,6 руб. и 61,5 руб.

Новые цены

До 1 апреля 2026 г. стоимость подписки на «Dr.Web Расширенный» составляла 6,03 руб. в сутки для одной пары устройств (один компьютер и одно мобильное устройство). При подключении пяти таких пар цена подписки за одну была 1,37 руб. в день. Расходы в месяц – 180,9 руб. и 205,5 руб.

Новые цены: 6,9 руб. в сутки за одну пару и 1,6 руб. за одну пару при покупке подписки на пять пар. Расходы в месяц – 207 руб. и 240 руб.

Каждый год одно и то же

«Доктор Веб» повышает цены на свои подписки на регулярной основе. Предыдущее подорожание случилось 1 апреля 2025 г., и тогда компания предупредила о нем всего за сутки – объявление на сайте было размещено 31 марта 2025 г.

Тогда же появились и нынешние названия подписок. До этого они именовались как «Мобильный», «Персональный» и «Расширенный, без приставки Dr. Web.

Нынешняя система скидок, зависящая от количества устройств, тоже появилась в апреле 2025 г. На функциональные возможности программных продуктов смена названия никак не повлияла, заверили тогда представители «Доктор Веб».

Предыдущие расценки продержались ровно год

Помимо этого, компания постепенно сокращает список партнеров, через которых она реализует свои продукты. В начале февраля 2026 г. из этого перечня был вычеркнут оператор «Ростелеком».

Пользователи, ранее купившие подписку Dr.Web через «Ростелеком», лишились возможности ее продления посредством сервисов оператора. Покупка новой подписки тоже более недоступна.

Теперь все нужно делать через сайт «Доктор Веб». По окончании подписки, оформленной в «Ростелекоме», нужно будет оформить новую на сайте разработчика антивируса.