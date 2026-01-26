В России массовый сбой автомобильных сигнализаций. Двери не открываются, моторы не заводятся. Виновата всего одна охранная компания

Охранная компания Delta стала жертвой кибератаки. В России массово сбоят ее автомобильные сигнализации. Масштабы сбоя пока устанавливаются – сайт компании недоступен, хотя еще недавно он работал.

Имущество не под охраной

Клиенты оператора охранных систем Delta стали массово жаловаться на неработающие сигнализации – пока только автомобильные. Как пишет «Коммерсант», это могло стать следствием хакерской атаки на инфраструктуру компании.

Как убедилась редакция CNews, на момент выхода материала официальный сайт Delta был недоступен. При этом, согласно «Архиву интернета», он прекрасно функционировал в первых числах января 2026 г.

По данным Telegram-канала Baza, россияне, пользующиеся автомобильной сигнализацией Delta, не могут пользоваться своими транспортными средствами «Клиенты массово жалуются на блокировку автомобилей», – говорится в публикации канала.

Когда все случилось

Точное время взлома и вывода инфраструктуры Delta из строя на момент выхода материала не раскрывалось. Согласно информации Baza, первые жалобы автомобилистов из числа ее клиентов стали поступать утром 26 января 2026 г. по Москве.

Сайт Delta недоступен

Одним водителям повезло больше, чем другим – они смогли разблокировать двери своих автомобилей и попасть в салон. Однако завести двигатель у них не получилось.

В начале января 2026 года все работало

Есть и те, кто вовсе не может открыть машину. Двери заблокированы. Сигнализация ни у кого из них не выключается.

Внешнее ИТ-воздействие

Компания Delta официально подтвердила факт кибератаки, опубликовав пост в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «26 января (2025 г. – прим. CNews) Delta столкнулась с масштабным внешним воздействием на IT-инфраструктуру, направленным на нарушение работы сервисов компании», – говорится в нем.

Публикация Delta

В публикации сказано, что в результате «внешнего воздействия» «временно была ограничена доступность части онлайн-сервисов». О каких именно сервисах идет речь, авторы поста не уточняют.

Пост в канале Baza

Под постом пользователи жалуются, что не могут дозвониться в службу поддержки Delta. Все телефоны отключены, утверждают они.

Придется подождать

К моменту выхода материала представители Delta не называли даже примерные сроки полного или хотя бы частичного восстановления работы сервисов. «Команда технических специалистов Delta работает в усиленном режиме над восстановлением сервисов и устранением последствий инцидента, к процессу привлечены профильные эксперты. Ситуация управляемая, Delta оценивает потенциал скорейшего возвращения полной функциональности сервисов как высокий», – говорится в официальном заявлении Delta.

Пользователи негодуют

В компании подчеркивают, что пока что утечка персональных данных не подтверждена. Но полностью отрицать возможность того, что эта информация все же оказалась в руках хакеров, в Delta не торопятся.

«На текущий момент признаков компрометации персональных данных клиентов не выявлено», – говорится в публикации Delta, датированной 13:02 26 января 2026 г. по Москве.

Ранее в подобной ситуации оказались российские владельцы автомобилей Porsche. В начале декабря 2025 г. CNews писал, что в России произошел массовый сбой машин этой марки.

Сбой сервиса защитил автомобили даже от владельцев

По всей стране их владельцы не могут даже завести их, не говоря о том, чтобы куда-нибудь поехать на них. Участники профильного клуба винили во всем средства борьбы с дронами.