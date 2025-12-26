В России введут балльную оценку химии для чипов, чтобы защитить рынок от китайцев

Минпромторг с 2027 г. хочет ввести балльную систему оценки отечественности для производителей химии, которая нужна для производства микроэлектроники. По мнению ведомства, это защитит рынок от китайских поставщиков. Т.к. госзаказчики будут ориентироваться на отечественную продукцию.

Балл по химии

Как выяснил CNews, Минпромторг планирует ввести баллы для производителей отечественной химии для микроэлектроники. Документ был опубликован на портале нормативных правовых актов в конце октября 2025 г.

Министерство хочет внести изменение в постановление Правительства от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» (определяет минимальный порог баллов для отнесения продукции к отечественной).

Ведомство хочет добавить в реестр такие позиции как калий марганцовокислый, тартрат натрия (натрий виннокислый), соли лимонной кислоты, полиэфиры прочие в первичных формах и пероксиды органические.

Документ в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2027 г.

Сколько нужно набрать

Производители химии для микроэлектроники для признания ее отечественной должны иметь права на конструкторскую или техническую документацию на производство материалов на срок не менее одного года. А также иметь разрешительные документы на эксплуатацию промышленного объекта, на котором выпускается продукция.

© uflypro / Фотобанк Фотодженика Минпром подготовил баллы для производителей химии

Баллы же будут начисляться за очистку сырья (30 баллов), синтез (100 баллов), концентрирование (30 баллов), фильтрацию (50 баллов), сушку (30 баллов). Баллы также можно будет получить за смешение реагентов (25 баллов), отмывку (80 баллов) и др.

Производителям калия марганцовокислого нужно будет набрать не менее 230 баллов, тартрата натрия — не менее 200 баллов, соли лимонной кислоты — не менее 200 баллов, полиэфиров — не менее 200 баллов и пероксидов — не менее 140 баллов.

Зачем это нужно

Согласно пояснительной записке, проект разработан с целью снижения зависимости высокотехнологичных областей промышленности от зарубежных поставщиков, обеспечение обороноспособности и достижение технологического суверенитета нашей страны.

Минпромторг также хочет защитить российский рынок химической продукции от конкуренции со стороны, в первую очередь, китайских производителей. Проект постановления согласован с производителями данных химических материалов, которые обрели производственные компетенции в результате выполнения научно-исследовательских и конструкторских работ, поддержанных Минпромторгом, следует из документа.

Химия для чипов

После введенных в отношении России санкций и прекращения поставок не только электроники, но и материалов, необходимых для производства, власти инициировали разработку в России недостающих аналогов таких материалов. Например, в марте 2023 г. CNews писал о том, что Минпромторг выделил более двух миллиардов на освоение в России производства «химии», необходимой для производства чипов. Например, ведомство заказало НИР на разработку и постановку на производство особо чистого гексафторида вольфрама, бромистого водорода, реагента для измерения загрязнения пластин катионами металлов рентгено-флуоресцентным методом и т.д.

В ноябре 2024 г., стало известно о том, что Минпромторг опубликовал еще более десятка тендеров на освоение материалов, необходимых для производства интегральных схем и электроники. Министерство выделило на эти цели 4,8 млрд руб.

Как писал CNews летом 2025 г., а России в 2025 г. готовится производство 56 химических материалов, необходимых для создания полупроводников. Среди таковых присутствует особо чистые кремнийсодержащие материалы, пластины фосфида галлия, германия монокристаллического особо чистого и т.д.