Опубликован первый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица» о будущем облаков в России
CNews запускает новый формат, чтобы рассказывать о вызовах и возможностях российского ИТ-рынка — видеоподкасты. Гостем первого выпуска, посвященного будущему облаков в России, стал Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud.
О чем подкаст
2022 год положил начало новой вехе развития российского рынка облачных технологий. Cloud-провайдеры пережили взрывной шквал спроса, так как компании, которые столкнулись с трудностями при закупке «железа», обратили внимание на облачные технологии. Как сегодня чувствует себя рынок облаков в России и удалось ли удовлетворить этот спрос, смотрите далее.
Где посмотреть
Посмотреть выпуск можно на следующих платформах:
Или прямо здесь
00:58 — Спрос на облачные сервисы в России
11:02 — Сколько стоит облако
17:07 — Конкуренция на российском рынке облаков
24:23 — Доверие к облаку и безопасность
30:57 — Разное облако для малого, среднего и крупного бизнеса
36:18 — Облака для искусственного интеллекта
43:35 — Российские облака на глобальном рынке
51:02 — Уровень сервиса в России
57:17 — Что дальше?■ erid:LjN8KBWcfРекламодатель: ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД»ИНН/ОГРН: 7810945525/1227800052215Сайт: https://timeweb.cloud/