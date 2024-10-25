Программиста оставили без зарплаты за то, что он вычислил в компании менеджера, ворующего деньги

ИТ-специалист по заказу клиента разработал специализированное ПО управления складом и сразу нашел в штате сотрудника, который ворует у начальства. Клиент не поверил и заявил, что это лишь сбой в программе, отказавшись платить разработчику за выполненную работу. Но тот не дал себя в обиду.

Простая программа для спасения бизнеса

ИТ-специалист написал программу для управления складом и запасами для магазина хозяйственных товаров, но клиент отказался отдавать деньги за нее, за что в итоге и поплатился. Свою историю он рассказал изданию The Register.

Программист, которого издание называет Биллом (Bill) создал, с его слов, «довольно простую систему управления запасами» (a fairly simple stock control system) для своего клиента, коим был владелец небольшого магазина. Он сообщил, что работа не потребовала от него больших вложений, однако вскоре клиент вернулся с жалобами.

Человек или машина

Владелец магазина утверждал, что написанная Биллом программа не работает, поскольку в базе данных товар числился, а на полках при этом отсутствовал. Билл принялся искать источник проблемы и нашел его, но вовсе не там, где предполагал – программа функционировала корректно, в отличие от сотрудника склада.

frimufilms / FreePik Пустой кошелек вынудил Билла пойти на хитрость. В результате он заработал намного больше, чем планировал

Билл подробно изучил счета и документацию по доставке товаров и получил наглядные доказательства того, что управляющий складом тайно перемещал некоторые товары, не регистрируя это в программе, после чего незаконно продавал их и присваивал себе деньги.

Билл передал эту информацию владельцу магазина и добавил, что обнаруженная им проблема с персоналом отлично демонстрирует эффективность созданного им программного обеспечения. Но клиент так не считал – он продолжал настаивать на том, что программа Билла сломана, и отказался за нее платить.

Нет денег – получи проблем

Эта история, по словам Билла, произошла около 30 лет назад, в 1990-х годах. «Клиент помахал передо мной дискетами со программным обеспечением и сказал, что не собирается платить 400 фунтов (стерлингов – прим. CNews) за три бесполезных диска», – рассказал он The Register.

Дальше наступила фаза переговоров, в результате которых Билл все же смог рассчитывать оплату, но далеко не в том размере, на который рассчитывал. Клиент был согласен выплатить ему лишь 200 фунтов стерлингов, то есть вдвое меньше ранее оговоренной суммы.

После переговоров Билл сообщил владельцу магазина, что ему нужно немного доработать код программы – внести в него всего одного последнее обновление. Под этим обновлением скрывался небольшой кусочек кода, который в последний день каждого месяца стирал всю информацию с компьютера, на котором была установлена программа Билла для складского учета.

Скупой платит всегда

«Обновив» программу, Билл стал ждать, и в конце месяца, когда его код сработал, владелец магазина позвал Билла на помощь. А тот был только рад решить все проблемы клиента – но только после того, как ему заплатят 150 фунтов стерлингов, притом авансом.

«Восстановление не составило большого труда – всего одна строка DOS», – сказал Билл The Register. При этом он сделал вид перед клиентом, что выполняет очень сложную и важную работу. «К середине дня все волшебным образом вернулось к жизни», – добавил он.

В следующем месяце программа Билла вновь очистила жесткий диск, и он снова согласился помочь за предоплату в размере 150 фунтов стерлингов.

К этому времени владелец магазина надумал обновить парк компьютеров, решив, то нынешние устарели (видимо, из-за частого удаления информации).

Билл посчитал, что этот апгрейд может стать концом его прибыльных отношений с этим клиентом, но в итоге ошибся. Однажды его телефон зазвонил – на другом конце был все тот же владелец магазина, и он попросил Билла установить его программу складского учета на новые ПК.

Билл снова не стал отказывать ему, но вновь попросил заплатить ему 150 фунтов стерлингов, и обязательно авансом.