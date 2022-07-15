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Российский сервис готов обеспечить работоспособность ПО и оборудования Cisco в текущих условиях

12 июля 2022 г. вышла новость о том, что в России начали массово продавать лицензии Cisco, в частности, упоминалась некая компания, анонсировавшая услугу под названием Unlic. CNews удалось получить комментарии от реального производителя этого решения. Эксперты компании UnLic ответили на наиболее популярные вопросы, связанные с сервисом.

Что же такое UnLic?

UnLic — российский сервис, целью которого, прежде всего, является сохранение инвестиций заказчиков, использующих оборудование Cisco в своей инфраструктуре. Этот сервис появился исключительно и только в связи с уходом вендора с рынка РФ. UnLic — быстрая реакция на изменившуюся реальность для мира ИТ.

Какие есть варианты?

Предположим, компании закупили сервисные контракты, различные системы и многое другое. Это, прежде всего, инвестиция большого количества средств на приобретение и внедрение сервисов и обучение персонала. После того, как Cisco приостановила деятельность на российском и белорусском рынках, системы находятся под большим риском полного прекращения или ограничения дальнейшего функционирования. Что может сделать клиент? Выбросить все и поменять на альтернативные продукты. Но для большинства крупных компаний, это все же не вопрос потери инвестиции и закупки нового оборудования, а вопрос потери большого количества времени.

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Заказчик принимает работы и оплачивает услуги только после того, как убедится в полной работоспособности сервиса

Какие решения здесь может принять клиент:


  1. Импортозаместиться
  2. Выбрать альтернативное решение среди западных или восточных вендоров, которые не ушли с рынка РФ
  3. Продолжить эксплуатировать существующие продукты с помощью решения UnLic


Как происходит то самое «восстановление инфраструктуры»?

В сервисе UnLic используются различные механизмы под разные системы и решения, он никаким образом не получает доступ к продуктовой инсталляции заказчика и, более того, этот доступ для активации сервиса вообще не нужен.

Гарантии

Все гарантии закреплены в договоре, заказчик принимает работы и оплачивает услуги только после того, как убедится в полной работоспособности сервиса.

Это работает только по Cisco?

«Данное решение также применимо к другим производителям. UnLic — высококачественная команда инженеров, по вашим запросам мы можем без гарантии сделать проработку данного сервиса по другим вендорам» — комментирует представитель сервиса UnLic.

Сервис UnLic продается через партнеров?

Да, многие интеграторы и другие ИТ-компании предлагают такой сервис на территории России и Белоруссии.

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