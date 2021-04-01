Спецпроекты

МТС «озолотит» своих хозяев на 15 миллиардов

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура Мобильная связь
, Текст: Игорь Королев
МТС объявила о программе обратного выкупа своих акций на сумму до 15 млрд руб. Половина из этой суммы достанется основному акционеру оператора – АФК «Система». Всего с 2016 г. АФК «Система» заработает на продаже акций МТС 45 млрд руб.

Обратный выкуп акций МТС

Совет директоров компании «Мобильные телесистемы» (МТС) одобрил программу обратного выкупа акций (buy back) и американских депозитарных акций компании (ADS). Программа будет действовать до конца 2021 г., общий объем выкупа составит не более 15 млрд руб.

Акции будут приобретаться на открытом рынке в рамках процедуры ускоренного выкупа (accelerated repurchase). Выкупом будет заниматься «дочка» МТС – компания «Бастион».

АФК «Система» продаст МТС ее же акции

В числе прочего акции будут выкупаться у основного акционера МТС – АФК «Система». В связи с этим АФК «Система» и ее «дочки» - Sistema Finance и Sistema Telecom Assets - заключили соглашение о продаже МТС акций оператора. Количество акций, которые продаст АФК «Система», будет зависеть от количества акций, которые выкупит МТС у третьих лиц, и будет пропорционально эффективной доле АФК «Система» в МТС – 50,02%.

Соответственно, АФК «Система» сможет заработать на обратном выкупе акций МТС до 7,5 млрд руб. При этом АФК «Система» сохранит эффективный контроль над МТС.

Как МТС выкупает свои акции и сколько на этом зарабатывает АФК «Система»

МТС регулярно выкупает собственные акции, на чем зарабатывает АФК «Система». Так, в 2016 г. МТС объявила о намерении в ближайшие три года выкупить собственные акции на общую сумму 30 млрд руб.

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МТС объявила о программе обратного выкупа своих акций на сумму до 15 млрд рублей

Позднее в рамках этой программы МТС решила выкупить собственные акции на сумму 10 млрд руб. Однако предложенный ценовой коридор 199-299 руб. за акцию оказался почти неинтересен инвесторам.

В связи с этим в 2017 г. МТС объявила о втором этапе выкупа собственных акций. Ценовой коридор сначала был установлен на уровне 253-283 руб. за одну акцию, затем его повысили до 270-290 руб. за одну акцию. В результате МТС выкупила собственных акций на сумму 9,3 млрд руб. Половина от этой суммы, 4,65 млрд руб., – ушла в АФК «Система».

Осенью 2017 г. МТС объявила о новом этапе выкупа собственных акций на сумму до 20 млрд руб. На этом АФК «Система» заработала 9,5 млрд руб.

Весной 2018 г. было объявлено о новом плане - приобрести за два года собственных акций на сумму до 30 млрд руб. Половина от этой суммы, 15 млрд руб., снова досталась МТС.

В марте 2020 г. МТС объявила о намерении выкупить собственные акции на сумму до 15 млрд руб. Половина из этой суммы., 7,5 млрд руб., пришлась на АФК «Система».

С учетом новой программы выкупа получается, что МТС с 2016 г. выкупит собственных акций на сумму до 90 млрд руб. Половина из этой суммы., 45 млрд руб., придется на АФК «Система».

Щедрые дивиденды от МТС

Кроме выкупа собственных акций, МТС платит своим акционерам дивиденды. В 2020 г. было выплачено дивидендов на сумму 85 млрд руб. Из них 26,5 млрд руб. – это специальные дивиденды, связанные с продажей бизнеса на Украине.

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