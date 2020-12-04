Власти раздадут 300 миллионов российским производителям радиоэлектроники

Правительство утвердило правила выделения субсидий Минпромторгом производителям радиоэлектроники. С помощью субсидий российские компании смогут компенсировать потери в доходах при производстве продукции, предназначенной для изготовления платежных и транспортных карт, а также навигационной аппаратуры.

Правила выделения субсидий производителям электроники

Правительство утвердило правила выделения субсидий из федерального бюджета, согласно которым российские организации могут компенсировать потери в доходах при производстве радиоэлектронной продукции на территории России. Соответствующее Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации и вступило в силу 2 декабря 2020 г.

В ноябре 2020 г. CNews писал, что Правительство компенсирует Минпромторгу 300 млн руб., которые будет выделены в качестве поддержки российским компаниям, работающим в сфере микроэлектроники. Эта мера поддержки включена в общенациональный план действий по восстановлению экономики в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 гг.».

Данные правила касаются субсидий в целях поддержки производства электронной продукции, которая предназначена для изготовления платежных и транспортных карт, а также навигационной аппаратуры.

Правительство утвердило правила выделения субсидий Минпромторгом производителям радиоэлектроники

Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы в интернете в разделе «Бюджет». Субсидия предоставляется организациям, прошедшим отбор Минпромторга, для участия в котором участники должны отправить заявки. Судя по документу, сведения о проведении отбора вместе с подробными инструкциями должны появиться на портале не позднее 5 декабря 2020 г. Победитель отбора будет определен до 1 апреля 2021 г. Примечательно, что участником отбора не может статьиностранное юридическое лицо, а также российская компания, в уставном капитале которой доля участия иностранных юрлиц превышает 50%.

Подробности о размере субсидии

Размер субсидии на единицу электронной продукции определяется как разность между фактическими затратами на производство одной единицы электронной продукции в денежном выражении и наибольшей из следующих цен. Во-первых, учитывается цена одной единицы электронной продукции, установленная контрактом организации с российским заказчиком. Во-вторых, принимается во внимание среднерыночная цена данной продукции на рынке.

При этом размер субсидии на одну единицу электронной продукции не превышает для электронной продукции, которая предназначена для производства платежных карт — 66 руб., с 1 января 2022 г. — 60 руб. Для электронной продукции, которая предназначена для производства транспортных карт – 5 руб, с 1 января 2022 г. — 4 р. 80 коп.

Для электронной продукции, предназначенной для производства навигационной аппаратуры — 450 руб., с 1 января 2022 г. — 436 руб. 50 коп.

Общий размер субсидии за отчетный период определяется как произведение фактического объема сбыта электронной продукции в натуральном выражении на размер субсидии за одну единицу электронной продукции.

Результат предоставления субсидий

Результатом предоставления субсидии в 2020 г. станет достижение организацией реализации электронной продукции в натуральном выражении в объеме, равном или превышающем для электронной продукции, предназначенной для производства платежных карт, — 5 млн штук.

В 2021 г. результатом станет достижение организацией реализации электронной продукции в натуральном выражении в объеме, равном или превышающем для электронной продукции для производства платежных карт — 5 млн штук, для производства транспортных карт — 20 млн штук, для навигационной аппаратуры — 0,5 млн штук.