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Для «Битрикс24» выпустили готовое решение для заявок на оборудование и ремонт

Для «Битрикс24» выпустили готовое решение для заявок на оборудование и ремонт. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Выдать монитор новому сотруднику, починить принтер, перевезти оборудование в другой кабинет — такие просьбы часто поступают в административно-хозяйственные отделы (АХО) в чатах, по почте или устно. Часть теряется, а ответственным приходится искать подробности в переписке и отдельно выяснять, у кого находится техника.

Для работы с такими обращениями в «Битрикс24 Маркетплейс» появилось решение «Заявки в АХО». Оно предназначено для административно-хозяйственных и IT-отделов, служб эксплуатации и офис-менеджеров.

От заявки до получения оборудования

Сотрудник оформляет заявку в «Битрикс24». Она поступает указанному согласующему, а после одобрения — назначенному исполнителю. Если заявку отклонили, в ней сохраняется объяснением причины.

Получение оборудования подтверждает сам сотрудник. После этого в реестре автоматически обновляются статус техники и сведения о том, кому она выдана.

Ремонт и закупка связаны между собой

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Если для ремонта понадобились детали, существующая заявка переходит в процесс закупки. Оформлять обращение заново не нужно.

Решение также позволяет обрабатывать заявки на перемещение оборудования и обращения в ИT-отдел. Отдельный реестр помогает вести учет техники от регистрации до списания.

«Заявки в АХО» доступны по подписке «BitrixGPT + Маркетплейс» для компаний на тарифе «Энтерпрайз».

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