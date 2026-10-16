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Платформа «Сбера» для создания ML-моделей стала доступна внешним клиентам

Платформа для создания моделей машинного обучения и прогнозной аналитики SberDataScience (SberDS) стала доступна и бизнесу. На ней запущено более 20 тыс. моделей машинного обучения, что позволяет строить прогнозные модели пользователям с разным уровнем подготовки: от специалистов без навыков программирования до опытных дата-сайентистов. Об этом CNews сообщил представитель «Сбера».

Платформу используют внутри банка с 2015 г. На этапе запуска на ней было развёрнуто 2 тыс. моделей, сегодня — в 10 раз больше. Теперь функциональность решения будет расширяться с опорой на внутренний опыт «Сбера» и обратную связь от внешних клиентов.

Платформа ориентирована на три группы клиентов: компании, которым нужна готовая среда разработки — они получают единое пространство для полного цикла работы с моделями — от подготовки данных до запуска в эксплуатацию; компании, у которых уже есть собственные решения — платформа помогает им увеличить количество работающих моделей без расширения штата: часть рутинной работы берёт на себя система, а создавать модели могут и бизнес-специалисты; компании экосистемы «Сбера» — они используют платформу как среду разработки, проходят в ней предварительную и итоговую проверку качества моделей, регистрируют модели в общем реестре и выводят их в промышленную эксплуатацию.

Продукт включён в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Чтобы получить демодоступ к платформе, достаточно обратиться в банк, заключить лицензионный договор, получить SaaS-доступ на год и загружать свои датасеты и строить ML-модели.

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